比刮車還恐怖！ 礁溪貨車被鋸出大傷痕

2017-01-10 23:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］比刮車還恐怖!宜蘭礁溪楊姓男子家中經營麵包店，會開家中的貨車送貨，沒想到今日一如往常準備出門送貨時，竟發現車子後車廂被人鋸出大傷痕，頓時傻眼，立即向警方報案，希望能揪出犯嫌，警方表示，因為只有楊男一台車被鋸，初步排除犯嫌是隨機犯案，將調閱路口監視器揪出犯嫌，了解案情始末。

楊男於礁溪鄉大忠路經營麵包店，一接到訂單就會開車出門送貨，沒想到今日下午2點，一如往常準備出門送貨時，竟發現後車箱被鋸出20到30公分的傷痕，隨即向警方報案，楊男說，平時沒有與人結怨，車子是父母過戶給他的，犯嫌的行為真的很可惡。

礁溪警方表示，由於傷痕呈不規則狀，應該非電鋸所為，現階段轄區內只有接到一起鋸車案，犯嫌隨機犯案的可能性不高，初步詢問被害人有否認有與人結怨，將調閱路口監視器追查犯嫌行蹤，但由於楊的車子從昨日8時停到今日下午2時，檢視監視器需要一些時間。