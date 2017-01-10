北市府外洩員工個資 最高可求償2億、最重判5年

2017-01-10 23:08

〔記者項程鎮／台北報導〕台北市府官網傳出外洩市府員工的銀行帳號、薪資等個資，法界人士認為，市府承辦人員恐涉及民、刑事和行政責任，民事責任部分，最高可求償2億元，刑事責任部分，最重可處5年徒刑，至於行政責任部分，則須依公務人員相關法令懲處。

此外，北市府還須依個人資料保護法的「告知義務條款」，查明個資洩漏事由後，以適當方式通知當事人。

法界人士表示，民事責任部分，根據個資法的「公務機關賠償條款」規定，只要個資外洩已侵害當事人權利，就能向北市府求償，如無法證明實際損害，每人每件應賠償500元到2萬元不等償金，最高賠償總額為2億元。

其次，刑事責任部分，根據個資法規定，如洩漏個資圖利或損害他人利益，最重可處5年徒刑，得併科1百萬元以下罰金，另外，還同時觸犯刑法第132條的「洩漏國防以外秘密罪」，如故意洩密，可處3年以下徒刑，若為過失，最重可處1年徒刑。