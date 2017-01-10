慘！彎腰撿拾天車遙控器 維修工左手掌遭輾斷
2017-01-10 22:40
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區北園路一家金屬工廠，今天下午發生工安意外，一名56歲黃姓維修工攀上約10公尺高處進行維修作業時，左手掌不慎被捲入天車軌道，當場遭天車輪軸輾壓後剖半、斷掌，當場血流如注；內壢消防分隊隊員獲報到場，架梯爬上天車協助止血、包紮，隨後與二搜隊員再架繩索，將黃姓維修工垂降送醫，並將斷掌隨同送醫，希望能有機會縫合。
據現場目擊員工向消防隊員透露，黃姓維修工當時獨自爬上天車進行修理作業時，疑似在天車運行時，為了彎腰撿拾掉落的天車遙控器，一時疏忽，把左手扶在軌道上，不慎被經過的天車輾斷半截手掌。
至於這起工安意外發生原因，仍待勞檢單位進一步調查。
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