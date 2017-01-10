獨家》北市府出大包 7萬公務員薪資看光光

台北市府資訊局管理台北市逾7萬餘名市府公職人員的「薪資發放管理系統」，意外將所有人的人身資訊、存款戶銀行帳號、薪資津貼，全部外洩在網路平台上供人瀏覽下載。（記者翻攝）

2017-01-10 22:35

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市府資訊局發生重大資安事件，負責管理台北市逾7萬餘名市府公職人員的「薪資發放管理系統」，意外將所有人的人身資訊、存款戶銀行帳號、薪資津貼，全部外洩在網路平台上供人瀏覽下載。

根據已外洩資料顯示，存款戶銀行帳號均清楚臚列在內，如果被有心人士取得利用，將造成難以估計的傷害。

據了解，台北市政府資訊局，在去年特別針對「薪資發放管理系統」重新花了大筆的經費重新改版，並還做新聞宣傳，怎料還是嶄新的研發系統，如今卻出了嚴重大紕漏。

目前無法知悉「薪資發放管理系統」的資訊已外洩多久時日，台北市政府資訊局現已緊急關閉網路連結下載，並調查是否被駭客入侵，亦或是本身網站設計有疏失，釐清相關責任中。