| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

獨家》北市府出大包 7萬公務員薪資看光光

台北市府資訊局管理台北市逾7萬餘名市府公職人員的「薪資發放管理系統」，意外將所有人的人身資訊、存款戶銀行帳號、薪資津貼，全部外洩在網路平台上供人瀏覽下載。（記者翻攝）

2017-01-10  22:35

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市府資訊局發生重大資安事件，負責管理台北市逾7萬餘名市府公職人員的「薪資發放管理系統」，意外將所有人的人身資訊、存款戶銀行帳號、薪資津貼，全部外洩在網路平台上供人瀏覽下載。

根據已外洩資料顯示，存款戶銀行帳號均清楚臚列在內，如果被有心人士取得利用，將造成難以估計的傷害。

據了解，台北市政府資訊局，在去年特別針對「薪資發放管理系統」重新花了大筆的經費重新改版，並還做新聞宣傳，怎料還是嶄新的研發系統，如今卻出了嚴重大紕漏。

目前無法知悉「薪資發放管理系統」的資訊已外洩多久時日，台北市政府資訊局現已緊急關閉網路連結下載，並調查是否被駭客入侵，亦或是本身網站設計有疏失，釐清相關責任中。

廣告
  • 台北市員工薪津清冊外洩到網路平台上。（記者翻攝）

    台北市員工薪津清冊外洩到網路平台上。（記者翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 個資外洩 北市府 台北市府 薪資 資安 資訊局 銀行帳號
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：獨家》北市府出大包 7萬公務員薪資看光光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.