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陳子俊移送地院 傳黑衣人聚集 警方戒備中

2017-01-10  21:56

〔記者余衡／新北報導〕經常在新北市中、永和一帶活動的四海幫海巨堂堂主陳子俊，綽號「小阿俊」的他之前多次涉及暴力砸店，日前更傳出香港社運人士黃之鋒來台時、他涉嫌策劃前往桃園機場堵人，險在國門前爆發肢體衝突，警方今天違反組織犯罪防制條例將他及同夥逮捕，不料移送後晚間竟傳出數十名黑衣人聚集新北地院外。

據了解，陳子俊等人移送法院後，由於同案部份被告獲得交保，因此陸續有親友在法院門口聚集，檢方為維持戒護安全，商請轄區土城警分局派員協助，土城警方抵達現場時人員已逐漸散去，警方針對逗留的2車3人盤查，抄登陳姓、張姓及李姓男子後讓他們離去，並持續派員於新北地院警戒中。

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  • 土城警方派員警戒（記者余衡攝）

    土城警方派員警戒（記者余衡攝）

  • 警方盤查現場男子（記者余衡攝）

    警方盤查現場男子（記者余衡攝）

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相關關鍵字： 四海幫海巨堂組織案 陳子俊 黃之鋒
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