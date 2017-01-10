陳子俊移送地院 傳黑衣人聚集 警方戒備中
2017-01-10 21:56
〔記者余衡／新北報導〕經常在新北市中、永和一帶活動的四海幫海巨堂堂主陳子俊，綽號「小阿俊」的他之前多次涉及暴力砸店，日前更傳出香港社運人士黃之鋒來台時、他涉嫌策劃前往桃園機場堵人，險在國門前爆發肢體衝突，警方今天違反組織犯罪防制條例將他及同夥逮捕，不料移送後晚間竟傳出數十名黑衣人聚集新北地院外。
據了解，陳子俊等人移送法院後，由於同案部份被告獲得交保，因此陸續有親友在法院門口聚集，檢方為維持戒護安全，商請轄區土城警分局派員協助，土城警方抵達現場時人員已逐漸散去，警方針對逗留的2車3人盤查，抄登陳姓、張姓及李姓男子後讓他們離去，並持續派員於新北地院警戒中。
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