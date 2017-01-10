「幫我收簡訊」詐騙老梗 他給這號碼讓網友讚爆
2017-01-10 21:30
〔即時新聞／綜合報導〕許多詐騙集團以盜用LINE或臉書帳號的方式，冒用身分向遭盜帳號者友人索取電話號碼、要求代收簡訊，藉此行騙。有民眾接到類似的訊息，警覺是詐騙，當對方詢問手機號碼後提供台中市警察局的電話，聰明反制被網友讚爆。
林姓網友在爆料公社PO出與詐騙集團對話截圖，當時對方透過臉書即時通訊功能詢問手機號碼，聲稱LINE的資料不見了，需要好友輔助認證，接著要求林姓網友幫忙收簡訊、轉告收到的驗證碼。林姓網友警覺是詐騙，給了對方「0972-546299」號碼，並要求對方打來教學。
而「0972-546299」這個號碼，原來是台中市警局第三分局的行動節費電話。
這則貼文PO出短短3小時就有超過1萬名網友按讚，紛紛稱讚「我笑了」、「高招」、「太神了」、「筆記記下」，也有人好奇後續發展，警方接到電話的反應是什麼？
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- NBA》取消最大交易案 老鷹還要跟騎士拚
- 首度！國軍寒假戰鬥營二月登場
- 世大運玉山火炬手 報名延長至20日
- 抹黑、批鬥 親中暴力團體 反民主不擇手段
- 小英總統會晤奧蒂嘉 隨團台媒怨「看電視才知」
- 遭老婆嫌變胖 性格男星：一巴掌呼下去
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- MLB》美媒評洋基7大爛約 驚見中職前洋投
- 企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件
- 機車阿伯就是狂！ 載鐵絲沿路刮 路旁轎車全遭殃
- NBA》10月NBA中國賽 灰狼與勇士將碰頭
- 彰縣老人日照中心進駐校園卡關
- 暨大附中搶考生 祭「五免」專案
- 台股收盤上漲7.22點 報9349.64點
- 菜金菜土菜賤傷農 雲林老農好心疼
- 打臉救台盟！ 畢恆達：同志教育只是要去除「強迫」
- 生女半年火辣復出 韓星甜謝貼心尪
- 獨居老人變志工生力軍 勁歌熱舞不輸年輕人
- 拐杖也能「救」命！美國85歲老翁擊窗勇救2女
- 離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山
- 直擊菲俄首度聯合軍演 電視台記者博命打通關
- （影音）EXID推中文版《上下》 竟因MV挨轟？
- 「美國現任政府的人」也在場…蔡的午餐會 我方有不能說的無奈
- 足球》FIFA年度最佳進球 大馬球員「逆天」自由球獲獎 （影音）
- MLB》上季令人失望的補強戰力 美媒點名陳偉殷
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 宥勝自爆長時間服務老婆 只因...
- 興航勞資爭議 工會促勞動部介入處理
- 氣候異常豬隻供貨量減 肉價漲一成
- 隱形眼鏡別戴著睡覺！這7個「小確幸」其實超傷眼
- 主持60年 就職司儀被川普開除
- 機捷直達車拆座位 增行李空間
- 卡地亞珍稀美玉 貴氣東方風
- 節目苦吃土老公卻傳偷吃 楊冪：去年最對不起家人
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 遼寧號航經台海峽 小英在尼國完全掌握
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「幫我收簡訊」詐騙老梗 他給這號碼讓網友讚爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分