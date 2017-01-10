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「幫我收簡訊」詐騙老梗 他給這號碼讓網友讚爆

2017-01-10  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕許多詐騙集團以盜用LINE或臉書帳號的方式，冒用身分向遭盜帳號者友人索取電話號碼、要求代收簡訊，藉此行騙。有民眾接到類似的訊息，警覺是詐騙，當對方詢問手機號碼後提供台中市警察局的電話，聰明反制被網友讚爆。

林姓網友在爆料公社PO出與詐騙集團對話截圖，當時對方透過臉書即時通訊功能詢問手機號碼，聲稱LINE的資料不見了，需要好友輔助認證，接著要求林姓網友幫忙收簡訊、轉告收到的驗證碼。林姓網友警覺是詐騙，給了對方「0972-546299」號碼，並要求對方打來教學。

而「0972-546299」這個號碼，原來是台中市警局第三分局的行動節費電話。

這則貼文PO出短短3小時就有超過1萬名網友按讚，紛紛稱讚「我笑了」、「高招」、「太神了」、「筆記記下」，也有人好奇後續發展，警方接到電話的反應是什麼？

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  • 林姓網友在爆料公社PO出與詐騙集團對話截圖。（圖擷取自爆料公社）

    林姓網友在爆料公社PO出與詐騙集團對話截圖。（圖擷取自爆料公社）

  • 林姓網友警覺是詐騙，給了對方「0972-546299」號碼，並要求對方打來教學。（圖擷取自爆料公社）

    林姓網友警覺是詐騙，給了對方「0972-546299」號碼，並要求對方打來教學。（圖擷取自爆料公社）

  • 而「0972-546299」這個號碼，原來是台中市警局第三分局的行動節費電話。（圖擷取自爆料公社）

    而「0972-546299」這個號碼，原來是台中市警局第三分局的行動節費電話。（圖擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 爆料公社 簡訊 詐騙 詐騙老梗 詐騙集團 警察局
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