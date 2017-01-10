簽賭、高利貸、暴力討債 警破「一條龍」犯罪集團
2017-01-10 21:12
〔記者陳彥廷／屏東報導〕蔡姓男子主導的複合式犯罪集團，橫行高雄岡山、楠梓，最近放高利貸地區還遠伸到屏東，近20人受害，東港警方今天早上飛象過河，前往高雄逮捕蔡男，破獲這個「一條龍」式的犯罪集團。
東港分局今天早上執行治平專案，前往高雄岡山，破獲以32歲的蔡男為首等4人的犯罪集團，該集團除以刺青店掩護非法，經營地下運動賭博網站供人賭博外，更還放高利貸再兼暴力討債，惡行罄竹難書。
警方日前獲報，指該集團利用刺青店掩護非法地下運動簽賭，而沈溺賭博的賭客若無法支付賭資，還裝好心轉介其它公司提供借款，但所放款除為同集團外，利息還高達3成，只要賭客無法還錢，再以恐嚇、暴力討債方式逼迫被害人還款，堪稱「一條龍」式犯罪集團。
警方調查，該集團所經營地下網路簽賭網站，除美國職棒大聯盟MLB、NBA籃球、賽馬賽狗等運動供不特定人士簽賭外，再利用被害人沈迷賭博弱點，向被害人佯稱可供借貸予以簽賭，惟大多數被害人落入陷阱後，犯嫌按月脅迫收取高額利息，月息高達30分，大多被害人因高利息借貸均已無力償債，如有逾期未繳交利息者，即多次前往被害人住處催討噴漆或傳簡訊恐嚇，被害人及其家人長期不堪其擾生活於恐懼之下，惡性重大且危害社會治安甚鉅。
東港警方經連日不懈追查，於今天前往高雄蔡嫌及其它犯嫌處緝捕，查扣電腦主機、本票、借據、帳冊、球棒及新台幣4萬5仟元等贓證物。初估計本案約有近20人受害，警方仍將持續擴大調查是否其他被害人。訊問後依恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移送台灣屏東地方法院地檢署偵辦。
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