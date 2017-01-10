教師爬玄武岩遭制止 道歉後反告導遊

2017-01-10 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕一名胡姓導遊在去年7月底在澎湖制止一位攀爬玄武岩的老師，卻遭對方在大庭廣眾譙罵三字經，該名游姓教師遭控公然侮辱，後出面道歉承認自己當天的確不該出言侮辱，但今卻傳出此位游姓教師收集該名導遊回覆網友的對話當證據，對其提告妨害名譽。

胡姓導遊在《爆料公社》貼文，表示自己在去年7月底時，制止一位自稱是澎湖人的游姓特教老師攀爬玄武岩，而遭對方飆國罵，當時事件越演越烈，網友也起底該位老師是桃園人而非澎湖人，當時澎管處也說因私人土地無法可管，讓該位胡姓導遊為了維護澎湖美景及維護澎湖人名聲而堅持對其提告，但如今卻被該位教師反告妨害名譽罪，讓他相當無奈，並詢問網友是否能提供法律協助。

胡姓導遊同時透露已經因為這位老師，失去了很多帶團的機會，本來高高興興要過年，卻淪為被告，讓他相當無奈，但仍說希望借此事件，可以讓更多人知道保護世界級景觀及遊客安全的重要性。

不少網友知道正義導遊淪為被告，紛紛留言：「老師啊不就好棒棒？上爆料道歉再私下提告喔？好棒！」、「有沒有人知道老師任教的學校，大家打電話去學校抗議一下，讓老師知道公眾的憤怒」、「假道歉真提告？」、「這種老師，學生怎麼辦」、「帥可以授業解惑，還可以教你怎麼吉」、「說出事實不算公然侮辱或毀謗唷～」