小琉球破獲首宗漁船走私菸 市價破千萬

岸巡人員在漁船「海順鑫」號暗艙，起出近15萬包私菸。（記者陳彥廷翻攝）

2017-01-10 19:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕合法掩護非法！海巡署第六岸巡總隊今天破獲小琉球首宗漁船走私菸案件，岸巡人員在漁船「海順鑫」號暗艙起出近15萬包私菸，市價粗估高達千萬元，第六岸巡總隊表示，年關將至加上菸捐恐再漲，不法人士以合法掩護非法企圖謀取暴利，遭查扣的近300箱私菸一一搬上貨車將銷毀，場面壯觀。

船籍小琉球琉新漁港的「海順鑫」號，船艙可收納漁獲重量約1公噸，但船本月3日出海僅1天多就返航，4日回港報關，船上的魚獲鬼頭刀僅200餘公斤，佔約2%，但詭異的是船吃水深度卻像不只200公斤，令人大起疑竇。

六總隊人員為免打草驚蛇，除暗中監測，也向屏東地院申請搜索票，全天候24小時監控船隻及船員動態，今天會同高雄第一查緝隊、高雄第二機動查緝隊、屏東機動查緝隊、第五海巡隊、第五海岸巡防總隊及琉球分駐所、東港分局、中芸派出所、昭明派出所、高雄市刑大偵七隊等單位，編組查艙專精小組人員，運用安檢裝備登船搜索查緝，當場在漁船右舷後艙走道暗艙內，查獲走私未稅私菸296箱（約14萬8千包），市價粗估近1千萬元。

岸巡人員調查，研判約50歲的陳姓船長在公海取得私菸後，為掩人耳目，先將成箱的菸拆封化整為零，再以包漁具的帆布袋包覆，走在港邊看起來以為是在運送延繩釣漁具，但沒想到他竟運送到另1艘被他當作是倉庫的漁船「金順明」號上，再運回小琉球，慢慢一批批運送販賣，獲取暴利，一般1包市價約65元左右。

原不承認的陳姓船長，甚至一度嗆岸巡人員「去找啊」，但當岸巡人員拿出私菸時，陳男就像卸了氣的皮球坦承不法，第六岸巡總隊長林光榮說，年關小琉球的觀光人潮勢必暴增，市場需求增加，近年菸捐還不斷提高，致私梟活動頻繁，利用不法管道走私販售菸品，企圖牟取暴利。

屏東縣府財政處指出，該類私菸的包裝都會打上半繁體半簡體的包裝，企圖魚目混珠、「兩岸通吃」，甚至還有「行政院衛生福利部」字樣，但該類菸的菸草成分品質差，又是逃漏稅的走私品，整批私菸將收進沒收沒入物倉庫，最後待罪證確鑿就會進入焚化爐銷毀。

第六岸巡總隊表示，本件走私案為琉球新漁港查獲史上首宗漁船走私未稅菸品案，全案依違反「菸酒管理法」移送地檢署偵辦。

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