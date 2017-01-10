銀行、運鈔車一併搶 大同分局防搶演練逼真

2017-01-10 19:25

［記者陳恩惠／台北報導］鑑於農曆春節將屆，經濟活動熱絡，市面現金大量流動，金融機構易遭歹徒覬覦，台北市警局大同分局為展現警方對金融機構安全的重視，今日下午4時在台灣銀行民權分行，辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，操演過程生動逼真到過往民眾誤以為真的發生搶案。

大同分局表示，希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構自我防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪之能力，以減少刑案發生，確保民眾財產安全；同時呼籲民眾存領現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護鈔，若不幸遇搶，切記保持冷靜，記住歹徒容貌特徵、逃離方向和車號等，立刻報警以啟動圍捕機制。

警方說，今天下午實施的防搶演練，分為「搶銀行」和「搶運鈔車」二個部分，2名由刑警假扮的蒙面歹徒，趁打烊時闖入台銀的營業大廳，高喊「搶劫，全部趴下！」後，將手提袋丟入櫃檯，要求裝滿現金，行員為避免傷亡紛紛趴下，伺機按下警鈴，正巧轄區寧夏所巡邏警網據報趕抵，當場將歹徒制伏。

另一個狀況則是，立保保全運鈔車到台灣銀行民權分行取鈔，保全人員走出銀行，準備搭上運鈔車時，遭蒙面歹徒飛車打劫，並毆打保全員搶走運鈔袋後逃逸，警方據報啟動攔截圍捕機制，通報歹徒特徵、交通工具號牌、顏色及逃逸路線，除通報一一0外，還通報鄰近萬華分局及新北市三重分局，實施攔截圍捕，最後終於在台北市西寧北路與洛陽街口攔車逮人。

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