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翁啟惠、張念慈涉貪 美國SEC曾介入調查

2017-01-10  19:16

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董事長張念慈遭依貪污罪起訴，檢調辦案發現，美國SEC（證券交易委員會）多年前就曾針對張以浩鼎1500張技術新股，與翁期約賄賂部分介入調查，但疑因查不出張的行賄目的，無法認定有對價關係，最後以查無不法簽結。

檢方指出，浩鼎美國母公司Optimer2011年間爆發經營權之爭，Optimer司法部調查內部發現，時任董事長張念慈以繼續與台灣中研院合作為由，7月以公司名義曾捐助30萬美金給Sripps的翁啟惠實驗室，事後卻沒下文，同年10月召開董事會時，張又提案發行1500張技術新股給翁，因此懷疑張行賄台灣官員，向SEC檢舉。

SEC歷經3年調查，期間翁也有赴美作證，但因查不出行賄目的，無法認定張涉犯美國海外貪腐法。

士林地檢署去年因浩鼎內線交易案啟動調查，掌握張、翁2人曾以電郵談及乳癌疫苗醣分子技術移轉事宜，並告知他為翁安排1500張技術股，由他借名持股，翁11天後也以電郵回覆「OK」，成為關鍵證據，認定兩人達成期約行收賄，因而起訴。

Optimer公司捐贈30萬美金部分，則因款項未實際落入翁口袋，而是匯入Sripps的專款帳戶，翁也未以中研院長身分指示該款項如何處理，無法認定有行收賄事實，不予起訴。

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  • 前中研院長翁啟惠（圖）、浩鼎董事長張念慈遭依貪污罪起訴，檢調辦案發現，美國SEC（證券交易委員會）多年前就曾針對張以浩鼎1500張技術新股，與翁期約賄賂部分介入調查。（資料照，記者羅沛德攝）

    前中研院長翁啟惠（圖）、浩鼎董事長張念慈遭依貪污罪起訴，檢調辦案發現，美國SEC（證券交易委員會）多年前就曾針對張以浩鼎1500張技術新股，與翁期約賄賂部分介入調查。（資料照，記者羅沛德攝）

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