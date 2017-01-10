台中出沒抱嬰集團？ 網友亂PO文引恐慌
〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在臉書社團發文，指稱台中大德公園疑似有「抱嬰集團」出沒，PO文被眾多網友分享，引發恐慌。但警方介入了解後才發現，實際上根本是烏龍一場，當天是劇團在排練，也沒有任何肢體碰觸、拐騙行為，只是這位媽媽太緊張了。
《壹電視》報導，有網友在臉書社團「大里人聊天室」發文，指稱他老婆下午帶著2個兒子出門，不過兒子在「大德公園」玩溜滑梯時，他老婆發現公園內有許多陌生人，有個老婆婆坐在溜滑梯旁的椅子上，還有一個年輕男子不停地看他老婆和2個兒子，更有名綁馬尾的女子盯著他小兒子看，他老婆連忙叫2個兒子回來。
網友稱，當時年輕男子正和老婆婆說悄悄話，女子一直看著他小兒子，他老婆就大喊：「公園裡有壞人，媽媽要去找警察，我們趕快回家。」老婆婆聽到喊叫後，就拿出「叭噗」來按了3下，之後有7、8個人突然出現，圍在老婆婆身邊。
網友稱，他老婆驚魂未定，快步推著兒子回到大樓，並叫管理員打給里長調監視器，里長也馬上報警處理。該名網友說，他老婆晚上睡覺還「餘悸猶存」，大喊「不要抓我小孩」、「好恐怖」，於是才會發文提醒其他網友。他更強調：「信者恆信，不信者恆不信！」
此篇文章PO出後，引發不少網友轉載，引發恐慌，當地居民林先生表示，謠言傳到大家都害怕，鄰長都通知他們說來到公園要小心，變成小孩出門，大家都嚇得要死。
但事實上只是烏龍一場，當天是有表演團體到公園上藝術表演課，不料卻引發誤會。劇團藝術總監陳尚筠表示，因為公園佔地比較大，她不可能一個一個去叫回來，所以當天才會使用「叭噗」叫人，她澄清，當天他們只是在公園看花、散步、曬太陽，不知道怎麼會變成這麼大的誤會和恐慌。
公園管理員胡先生當天是目擊者，他表示，婦人可能有預設立場，怕人家摸到他們的小孩子之類的，害現在都沒人敢來公園溜滑梯玩。
報導稱，警方調查發現，當天沒有任何肢體碰觸、拐騙行為，單純只是這位婦人太緊張，認為有問題應該先報警讓警方調查，沒有求證就PO文，已經造成民眾恐慌。中市國光所長葉信良表示，此舉可能有涉及公然侮辱，也有造成社會恐慌，有涉及到《刑法》第305條的「恐嚇公眾安全罪」。
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網友在臉書發文，表示大德公園疑似有抱嬰集團，引發許多轉載。（圖擷取自臉書）
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網友在臉書發文，表示大德公園疑似有抱嬰集團，引發許多轉載。（圖擷取自臉書）
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網友在臉書發文，表示大德公園疑似有抱嬰集團，引發許多轉載。（圖擷取自臉書）
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劇團藝術總監陳尚筠表示，不知道怎麼會變成這麼大的誤會和恐慌。（圖擷取自壹電視）
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公園管理員胡先生當天是目擊者，他表示，婦人可能有預設立場，怕人家摸到他們的小孩子之類的。（圖擷取自壹電視）
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當地居民林先生表示，謠言傳到大家都害怕，鄰長都通知他們說來到公園要小心，變成小孩出門，大家都嚇得要死。（圖擷取自壹電視）
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中市國光所長葉信良表示，此舉可能有涉及公然侮辱，也有造成社會恐慌，有涉及到《刑法》第305條的「恐嚇公眾安全罪」。（圖擷取自壹電視）
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標題：台中出沒抱嬰集團？ 網友亂PO文引恐慌
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