南市區里自辦花海節 拿地方特色向民眾招手

中生里花海節的向日葵熱情綻放，正妹開心合影。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-10 19:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位置比較偏僻的台南市仁德區中生里，為向外展現傳統部落的魅力風情，號召鄉親攜手，以有限的經費自辦花海節，目前向日葵盛放，景致宜人，成功吸引遊客，開心合影。

仁德區長郭鴻儀表示，中生里位於轄內較南端的位置，已距離高雄不遠，居民凝聚，爭取市政府農業局部分經費的協助，努力提升地方能見度的熱情，令人感動。

中生里花海節是利用靠近二仁溪畔的田地，以休耕政策輔導轉種向日葵，規劃面積有2公頃，分3個區塊呈現，正陸續綻放中，預估可持續至農曆年期間，已躍為走春的熱門新景點。

里長葉清仁指出，轄內栽種了地瓜、花生、番茄，以及各式蔬果等作物，產業小而美，也有河岸生態、宗教信仰等自然人文，希望爭取農村再生計畫，為社區注入活水，帶動不同的風情特色。

葉清仁認為，花海節因鄉親們的參與，等於凝聚了社區意識，希望活動登場後能夠匯集人氣，真正活絡地方。

花海節將於15日在中生里的福德祠開幕，當天安排大小朋友的尾角獅陣與跳鼓陣，以及國樂等才藝表演，還有烘窯烤地瓜、下田採番茄、手工編織的農家體驗，歡迎各界前來，感受傳統部落濃厚的人情味。