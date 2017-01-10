別亂了！消防署發公文：消防員可著制服買餐吃飯

2017-01-10 18:48

〔記者陳薏云／新北報導〕日前一名消防員穿著制服在救護車內用餐，遭民眾投訴「1999」檢舉，還PO上爆料公社，引起網友議論，網友一面倒挺消防員，消防署今天在官方臉書PO文寫下「已行文各直轄市、縣市消防局，在不影響勤務運作原則下，消防人員自得穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。」發聲力挺基層消防員。

消防署指出，其實從未限制同仁在執勤期間購買或食用餐點，只要不影響勤務運作原則就好，但日前卻遭民眾檢舉，因此特別發布公文，要求各縣市以行動力挺基層，消防署強調，救人救災的工作從來都是分秒必爭，所以有時餓肚子也要先把工作完成。其實消防人員要的只是多點同理心多點體諒，因為有了這份愛與關懷，因為有了這份愛與關懷，將帶來更多力量保護市民。

不少網友或消防家眷看到PO文後立刻留言：「積極作為，正向肯定」、「没吃飽那來的體力救災，可以大大方方吃了」