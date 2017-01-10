剛好卡住停車場入口 網友議論這車怎麼撞的…
2017-01-10 21:00
有民眾在奇美醫院拍下一張特殊的停車照片，只見一輛黑色汽車就直接橫卡在停車場入口，地上更滿布碎片，讓看到的網友直問到底是怎麼撞的？（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在奇美醫院拍下一張特殊的停車照片，只見一輛黑色汽車就直接橫卡在停車場入口，地上更滿布碎片，讓看到的網友直問到底是怎麼撞的？據傳肇事駕駛是一名62歲男子，當時疑似太緊張才在撞上車輛後撞入停車場的閘口，另有一名保全也遭波及。
網友今上午在《爆料公社》貼文指出，柳營奇美醫院的停車場入口被一輛黑色轎車「卡住」，只見該輛轎車就橫卡在出入的閘口，在地上還可看到許多碎片，似乎是發生過撞擊，此事傳開後引發大批網友留言議論，並指「在入口處整個打橫90度……開成這樣需要相當的技術欸！」、「這怎麼開的？！」
雖然有不少網友討論肇事者是怎麼辦到的，並戲稱駕駛是飄移高手，但有部分網友在該則貼文底下留言說，事發當時肇事者一路暴衝，撞到現場的一名保全，且保全一度待在ICU（加護病房），稍早才醒來。
《蘋果》報導，肇事駕駛是62歲的陳姓男子，他準備去台南時有聽到引擎突然很大聲，轉進院區時疑似誤踩剎車或車輛暴衝，在撞上前方休旅車後又撞進停車場閘口，並波及一名現場的保全。
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