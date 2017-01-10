已婚渣男想吃軟飯 刪除配偶欄名字還稱元配是「阿姨」

2017-01-10 19:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市黃姓男子100年間透過網路結識柳姓女子，竟然變造身分證刪除配偶欄名字，讓柳女誤以為自己是單身，兩人交往後他向柳女誆稱元配是阿姨，他與「阿姨」合資成立科技公司，要柳女金援購買設備，柳女不疑有他借錢、貸款總計64萬元，直到接到銀行催繳通知報案，才知黃男根本是已婚的網路男蟲，桃園地院審結依變造身分證、詐欺罪判處黃男6月徒刑。

判決指出，黃男早在98年就與楊姓女子結婚，100年9月在網路上認識柳女，柳女要求先查驗身分證才決定是否交往，黃男異想天開以影印機變造身分證，並刪除配偶欄的名字，順利與柳女成為男女朋友後，又誆稱元配是自己的阿姨，兩人合開一間公司，他想出來創業，要柳女幫忙金援買設備。

柳女指控，她從100年11月到隔年4月，陸續向銀行貸款、金援黃男共64萬元，直到接到銀行催繳單，才知黃男沒依約還款、人也失聯，報警才知黃男根本已婚。