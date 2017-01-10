上山採草藥 逃逸越勞墜谷身亡

2017-01-10 18:21

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉翠華村華崗部落往合歡西峰約5公里處，下午傳出人員墜落山谷意外，警消獲報前往救援，發現為越南籍逃逸外勞，疑似為上山採藥，不慎滑落山谷，救難人員以繩索攀附而下，發現男子已經死亡，因山谷陡峭，無法吊掛，遺體由救難人員輪流接力揹負送出，意外發生原因由警方進一步調查。

仁愛分局華崗派出所下午3時許接獲民眾報案，指在華崗部落往合歡西峰登山口約5公里處有人墜落山谷，所長、員警立即趕赴現場，由於山谷深達約100公尺，又十分陡峭，員警、民眾合力以繩索攀附而下，發現男子已經死亡，經清查身分，確認是越南籍逃逸外勞。

警方調查，死者昨天下午與數名同伴相約上山採草藥，卻徹夜未歸，同伴今天開始找人，先在往合歡西峰的步道發現其騎乘的機車，下午就在往合歡西峰約5公里處山谷發現死者倒在石堆上，外勞嚇得不敢報案，其他民眾輾轉得知訊息才報警處理。