馬教唆洩密案庭訊逾3小時 柯建銘：黃世銘自證有罪
2017-01-10 18:14
〔記者黃欣柏／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，經過近3個半小時開庭，稍早柯建銘率先步出法庭，他受訪時重申，本案是司法改革最具指標性的一案，同時他也強調，黃世銘的證詞已經是自證有罪，「全民期盼的司法改革，就看這個案子！」
柯指出，今天共傳訊兩位證人，包括前檢察總長黃世銘跟馬當時的隨行秘書林有振，其中黃世銘的證詞很明顯已「自證有罪」，因為他承認跟馬前總統曾在8月31日與9月1日討論案情，討論內容包括了「專案報告一」與「專案報告二」，都是他過去全民電通案的歷審資料，而且也談論到監聽內容，包括因9月17日要開議，所以要開記者會，以及前法務部長曾勇夫等人有無收賄，根本是要「羅織罪名」。
柯建銘批評，這已經屬於刑事不法，馬與黃的主從關係也非常清楚，此外還涉及偽證、串證問題，這部分將留待下次由審判長處理，全民期盼的司法改革就看這個案子，希望特務治國能在台灣消失，這已經不只是馬英九被判有罪的問題，歷史意義更加重要。
在柯建銘步出法庭後不久，馬英九也下樓接受媒體採訪，馬僅表示，今天開庭的目的，主要是要了解在9月1日凌晨到底發生什麼事，「相信旁聽民眾都已經非常了解，不再多做說明」；此時有零星民眾在旁高喊「馬總統加油」，馬則面帶微笑表示「我會加油的」，隨即在維安人員護送下離開。
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