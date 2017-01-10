防詐、防竊、春節舉家外出、護鈔 找他就對了

2017-01-10 18:20

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，為讓民眾過好年，警方即日起受理民眾舉家外出旅遊申請住居安全維護、護鈔和提供交通即時資訊。桃園市平鎮警分局今天下午並由偵查隊隊長陳怡率隊，到轄內郵局發送宣導品，呼籲民眾防詐、防竊保住血汗錢。

陳怡誠表示，年關將近，許多不法詐騙集團蠢蠢欲動，企圖詐領民眾辛苦賺來的血汗錢，平鎮警分局今年除了加強過年前的各項防詐作為，更結合平鎮全區13個巡守隊1091人，再加上義警、民防等民力巡守隊及超商業者，以24小時不間斷的多線巡邏模式，共同防制詐騙案件的發生。

警方相信，有了這麼多的協勤民力支援，一定能降低民眾遭詐騙的機率，讓市民能安心快樂過好年。