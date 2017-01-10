| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

防詐、防竊、春節舉家外出、護鈔 找他就對了

2017-01-10  18:20

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，為讓民眾過好年，警方即日起受理民眾舉家外出旅遊申請住居安全維護、護鈔和提供交通即時資訊。桃園市平鎮警分局今天下午並由偵查隊隊長陳怡率隊，到轄內郵局發送宣導品，呼籲民眾防詐、防竊保住血汗錢。

陳怡誠表示，年關將近，許多不法詐騙集團蠢蠢欲動，企圖詐領民眾辛苦賺來的血汗錢，平鎮警分局今年除了加強過年前的各項防詐作為，更結合平鎮全區13個巡守隊1091人，再加上義警、民防等民力巡守隊及超商業者，以24小時不間斷的多線巡邏模式，共同防制詐騙案件的發生。

警方相信，有了這麼多的協勤民力支援，一定能降低民眾遭詐騙的機率，讓市民能安心快樂過好年。

廣告
  • 農曆春節將至，桃園市平鎮警分局偵查隊隊長陳怡率隊，到轄內郵局發送宣導品，深受婆婆媽媽歡迎，尤其過年前領錢可以找警察護送，可真安心多了。（記者李容萍攝）

    農曆春節將至，桃園市平鎮警分局偵查隊隊長陳怡率隊，到轄內郵局發送宣導品，深受婆婆媽媽歡迎，尤其過年前領錢可以找警察護送，可真安心多了。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春節 護鈔 防詐
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：防詐、防竊、春節舉家外出、護鈔 找他就對了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.