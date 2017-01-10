士林夜市周邊公寓驚傳火警 濃煙火舌向外竄出
2017-01-10 18:21
［記者陳恩惠／台北報導］知名的士林夜市附近，一家飲料店後方的公寓4樓，今天傍晚驚傳火警，台北市消防局據報，大批救災救護人員弛往現場，由於民眾報案指出，疑似有人受困其中，消防局不敢大意，正逐樓層搜索援救中。
台北市消防局119勤務中心，傍晚5時28分據報，表示北市文林路，靠近士林警分局，以及著名的飛來發彩券行附近的一棟公寓，4樓竄出濃煙及火舌，消防局立刻派出水箱車13輛、雲梯車2輛、特種車2輛及救護車2 輛，共54名救災救護人員前往救援，據了解，目前火勢已經撲滅，尚無任何人員傷亡消息傳出。
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