港社運人士黃之鋒桃機遇暴力威嚇 3嫌訊後請回

2017-01-10 18:06

［記者鄭淑婷／桃園報導］香港立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎及社運人士黃之鋒等人，日前應「時代力量」之邀來台參訪，7日凌晨抵達桃園機場時，有抗議人士衝出封鎖線，企圖追打黃之鋒等人，航警局事後鎖定40歲男子張瑋、37歲男子余學誠、43歲男子郭啟源，通知3人到案後依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署，3人矢口否認犯行，檢察官複訊後請回，並調閱相關卷證釐清3人涉案程度、有無幫派勢力介入等情事。

桃檢表示，案發後立即指派檢察官指揮航警局偵辦，勘查現場蒐證、監視器畫面並傳喚目擊者，通知張、余、郭3人到案說明，但3人全數否認出手施暴，加上現場狀況混亂，訊後先行請回，並持續蒐證釐清3人涉案程度、犯案動機、過程、有無其他共犯及幫派勢力介入。