網傳一對男女在抓小孩？警籲注意家戶安全

2017-01-10 18:49

［記者王涵平／台南報導］「最近有一對男女在抓小孩，請大家注意，在家記得門要鎖著!」白河區民眾在網路po文引起關注，白河警方表示未接獲報案，籲民眾注意家戶安全。

家住白河區外角里的王姓民眾轉述母親說法指出，小孩昨日站在門邊跟隔壁鄰居打招呼，結果有1對男女騎車經過聽到小孩的聲音，女的下車跑到家裡，以為家人不在，結果看到有人出來時，稱是在做活動，請問小孩的媽媽在嗎？

王姓民眾連結1則出現在嘉義的類似新聞，提醒家裡有小朋友的民眾注意。

有網友回應，該則嘉義新聞中的男女是在賣兒童圖書的，也有說是圖書館在辦活動，不知道是否為同1對男女，但年關將近，宵小較多，提醒大家注意居家安全。