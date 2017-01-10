馬教唆洩密案開庭 黃世銘：專案報告只差在附件

2017-01-10 17:31

〔記者溫于德／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時，教唆前檢察總長黃世銘向他和前行政院長江宜樺洩密案；台北地院今日下午再度開庭審理，傳喚黃世銘與時任馬的隨行秘書林有振作證。黃表示，提供的「專案報告一」與「專案報告二」，差別只在於多了附件，該文件也只增加通聯記錄。

黃世銘表示，擔任檢察總長以來未曾從未致電馬英九，只有這次因要報告而打；接著也說，特偵組當時調查發現，民進黨黨鞭柯建銘與時任立法院長王金平、法務部長曾勇夫涉嫌關說，雖只有行政不法，未涉及刑事不法，但全案關乎五院院長犯案，所以才向馬英九報告。

黃世銘接著說，赴總統府報告當天是週六，林秀濤檢察官突跑到特偵組要求說明，特偵組檢察官鄭深元、主任楊榮宗事後到辦公室討論案情；當時負責偵訊的鄭也說，就近觀察林，除擔心她會把關說一事講出來；鄭也稱，林恐會做出對自己或他人不利的舉動，並搭配「右手切左手腕」動作。

另就柯建銘律師質疑專案報告部分，黃世銘解釋，「專案報告一」是當日晚間當面交付於馬英九，隔天中午碰面再交「專案報告二」。他分析報告不同之處，僅在於附件，內容為柯建銘、王金平與曾勇夫等人的通話，其他並無差別；他也強調，馬收件後未曾套論接下來的偵辦方向。至於馬英九收件後是否露出滿意表情，黃回話「不能回答」。

黃接著抱怨高院判決提到，「曾勇夫致電柯、王金平均屬不對...」，但隨即被法官以「與本案無關」為由制止。

法官在庭訊2小時後裁定休息，但擔心黃世銘洩密給另一證人林有振，法官遂要求黃於庭內稍作休息，待庭訊再度開始，再離開；黃欣然答應。

另，本報也獨家掌握出庭的柯建銘休息時於廁所私下提到，「本案罪證確鑿，馬英九一定會有罪，別想逃。」