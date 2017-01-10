| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

馬教唆洩密案開庭 黃世銘：專案報告只差在附件

2017-01-10  17:31

〔記者溫于德／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時，教唆前檢察總長黃世銘向他和前行政院長江宜樺洩密案；台北地院今日下午再度開庭審理，傳喚黃世銘與時任馬的隨行秘書林有振作證。黃表示，提供的「專案報告一」與「專案報告二」，差別只在於多了附件，該文件也只增加通聯記錄。

黃世銘表示，擔任檢察總長以來未曾從未致電馬英九，只有這次因要報告而打；接著也說，特偵組當時調查發現，民進黨黨鞭柯建銘與時任立法院長王金平、法務部長曾勇夫涉嫌關說，雖只有行政不法，未涉及刑事不法，但全案關乎五院院長犯案，所以才向馬英九報告。

黃世銘接著說，赴總統府報告當天是週六，林秀濤檢察官突跑到特偵組要求說明，特偵組檢察官鄭深元、主任楊榮宗事後到辦公室討論案情；當時負責偵訊的鄭也說，就近觀察林，除擔心她會把關說一事講出來；鄭也稱，林恐會做出對自己或他人不利的舉動，並搭配「右手切左手腕」動作。

另就柯建銘律師質疑專案報告部分，黃世銘解釋，「專案報告一」是當日晚間當面交付於馬英九，隔天中午碰面再交「專案報告二」。他分析報告不同之處，僅在於附件，內容為柯建銘、王金平與曾勇夫等人的通話，其他並無差別；他也強調，馬收件後未曾套論接下來的偵辦方向。至於馬英九收件後是否露出滿意表情，黃回話「不能回答」。

黃接著抱怨高院判決提到，「曾勇夫致電柯、王金平均屬不對...」，但隨即被法官以「與本案無關」為由制止。

法官在庭訊2小時後裁定休息，但擔心黃世銘洩密給另一證人林有振，法官遂要求黃於庭內稍作休息，待庭訊再度開始，再離開；黃欣然答應。

另，本報也獨家掌握出庭的柯建銘休息時於廁所私下提到，「本案罪證確鑿，馬英九一定會有罪，別想逃。」

廣告
  • 台北地方法院10日開庭審理民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，馬前總統於庭訊開始前步入法院。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院10日開庭審理民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，馬前總統於庭訊開始前步入法院。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯建銘 馬英九 黃世銘
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：馬教唆洩密案開庭 黃世銘：專案報告只差在附件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.