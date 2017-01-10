仁愛鄉華岡登山口往合歡西峰 傳外勞墜谷亡

2017-01-10 17:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉翠華村華岡部落登山口往合歡西峰約5公里處，下午3時許傳出人員墜落山谷意外，警消獲報前往救援，發現係越南籍逃逸外勞，疑似為上山採藥，不慎滑落約800公尺深山谷，救難人員以繩索攀附而下，發現男子已經死亡，因山谷陡峭，無法吊掛，遺體由救難人員輪流接力揹負送出，意外發生原因由警方進一步調查。