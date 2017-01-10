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被酸「毒昆蟲」 韓國瑜反嗆段宜康「是什麼咖」

2017-01-10  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜，今因菜蟲案遭北檢傳訊，庭訊前他被問到，民進黨立委段宜康，稱他是「有毒的昆蟲」，他回嗆段，「是什麼咖？」隨後段宜康也在臉書分享相關新聞，並表示「這個人很奇怪」，被檢察官搜索、約談，都要嗆，反酸「怎麼不嗆檢察官？」

綜合媒體報導，日前北檢為揪出惡意哄抬物價的「菜蟲」，不僅搜索北農總經理韓國瑜辦公室等處所，還約談相關人士到案說明。立委段宜康批，韓國瑜是「有毒的昆蟲」，還說，「韓國瑜拼命放話，為的就是被搜索前，先增強自己身上的毒素，讓檢調有所忌憚」。對此，韓國瑜今被問到「毒昆蟲」一說，他直接開砲嗆段「是什麼咖？」

韓國瑜還提到，「今天這些人，每天把臉書當弓，把黑的油漆當箭，不停的射出去，素質是奇差無比」，甚至指出，「台北農產赤裸裸的鬥爭了，文攻武嚇的搶總經理位置」。隨後段宜康也轉載相關新聞，並加註「這個人很奇怪，上個星期被檢察官搜索，來嗆我；今天被檢察官約談，也來嗆我。怎麼不嗆檢察官？」

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  • 段宜康今被韓國瑜嗆「是什麼咖」?隨後他也在臉書分享相關新聞，並表示「這個人很奇怪」，被檢察官搜索、約談，都要嗆，反酸「怎麼不嗆檢察官？」（圖擷取自段宜康臉書粉絲專頁）

    段宜康今被韓國瑜嗆「是什麼咖」?隨後他也在臉書分享相關新聞，並表示「這個人很奇怪」，被檢察官搜索、約談，都要嗆，反酸「怎麼不嗆檢察官？」（圖擷取自段宜康臉書粉絲專頁）

  • 民進黨立委段宜康，日前稱韓國瑜為「有毒的昆蟲」，今遭韓反嗆。（資料照，記者王藝菘攝）

    民進黨立委段宜康，日前稱韓國瑜為「有毒的昆蟲」，今遭韓反嗆。（資料照，記者王藝菘攝）

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