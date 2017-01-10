「殺你老母！」 高利貸還不出連老母也不放過
〔記者徐聖倫／新北報導〕「殺你老母！」去年初，36歲吳姓男子因失業經濟拮据，遂透過友人介紹向專放高利貸的36歲男子徐嘉佑借款35萬，不到1個月徐嫌遂催促還款連本帶利46萬，吳某還不出，徐嫌便強押吳某回宜蘭老家，帶著武器揚言要擄走老母，再不還就殺。警方據報於今上午7時許，將徐嫌與旗下小弟共6人逮捕歸案。
據悉，吳某家住新北市，由於失業經濟狀況一直不佳，他走投無路才會聽信朋友言向徐嫌借貸，才借不到1個月，去年2月時徐嫌就一直催債，狂收20分利，一下子就將債務加到46萬，吳某因實在負擔不起便避不見面。
警方說，有傷害前科的徐嫌也不是省油的燈，悉知吳某汽車平常都停在新北市中和區228紀念公園附近，遂在其汽車上放置紙條寫著「抱歉我撞到你的車，想與你洽談賠償，請與我聯絡。」吳某不疑有他便照紙條連絡方式相約，由友人陪同在公園進行談判，而人一到場才發現是騙局，被強押上車並至其宜蘭老家。
徐嫌令旗下小弟帶著電擊棒、刀子等武器，在吳某宜蘭家中對著吳母說「你兒子不還錢，就把妳擄走！」又對著吳某嗆聲「再不還我殺完你再殺你媽！」接著逕行離去，吳某與母親當時簡直嚇壞，實在沒有辦法，只得報警處理。
警方經過長期蒐證，終於找出徐嫌位在桃園平鎮放款的老巢，同時也找出旗下小弟分布在新北市的住處，今上午兵分多路拂曉出擊，順利帶回徐嫌與旗下小弟6人，但並未搜出電擊棒、刀具、帳本等證物。
警方說，報案的不只吳某1人，至少還有3名被害人也指稱遭到徐嫌恐嚇。偵訊時，徐嫌向警辯稱「我沒有強迫他」，直說「是他自己願意帶我的人到他宜蘭老家，也沒有威脅他。」不斷否認自己犯案，而旗下小弟則承認有恐嚇被害人，讓徐嫌逃不了法網。訊後，警方依恐嚇取財、妨害自由、重利、毀損等罪嫌，將徐嫌等6人移送法辦。
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標題：「殺你老母！」 高利貸還不出連老母也不放過
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