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桃機史上最「大條」走私象牙 長度116公分

桃園機場海關查獲桃園機場開站以來最「大條」的走私象牙，陳姓旅客自中國北京帶回台灣，該象牙長度116公分，直徑11公分，重10.22公斤。（記者姚介修攝）

2017-01-10  16:57

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場海關查獲桃機開站以來最「大」的象牙走私案，象牙長度達116公分，直徑有11公分，底部明顯的「史垂格線」，經鑒定為現生象之象牙，旅客是在北京購買帶回台灣。

陳姓台灣旅客是在本月9日下午5點30分搭乘中國國際航空班機中國北京入境桃園機場，海關X光檢查發現一託運木箱內有象牙影像，於是進行注檢，木箱打開後，赫然發現是一支完整象牙，測量後長度有116公分，底部直徑有11公分，淨重10.22公斤，幾乎已經打破桃園機場啓用以來查獲大大小小象牙的尺寸。

讓人無法想像的是，該旅客是以20萬人民幣（約新台幣93萬）購買，出境時中國海關還告訴他可以帶進台灣，沒想到到台灣就被海關攔查，全案初步偵結後，以違反野生動物保育法移送桃園調查站偵辦。

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桃園機場海關查獲桃園機場開站以來最「大條」的走私象牙，陳姓旅客自中國北京帶回台灣，該象牙長度116公分，直徑11公分，重10.22公斤。（記者姚介修攝）

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標題：桃機史上最「大條」走私象牙 長度116公分


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