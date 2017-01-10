五月天演唱會一票難求 馬籍女買空賣空騙粉絲

2017-01-10 17:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕五月天太夯！ 台中市警察局第二分局永興派出所受理一件糾紛，卻發現是一起利用五月天演唱會門票騙錢的詐欺案，馬來西亞籍陳姓女子大作免錢生意，向有門票的粉絲購票，拿到票卻不給錢，再把票轉售給沒票的陳姓女子，卻又拿錢不給票，兩手都賺錢，更惡劣的是，她還認為陳女太好騙，翌日她謊稱母親生病，打電話向陳女借錢，陳女將計就計，約見面取款時，報警依詐欺罪嫌法辦。

永興所員警於元旦下午接獲報案，指中市北區進化北路與學士路口有買賣糾紛，呂姓女子報案說，她是五月天的「鐵粉」，在演唱會認識馬來西亞籍陳姓女子，她想觀賞五月天去年12月31日在台北小巨蛋舉辦的2016年最終章演唱會，卻買不到票，陳女向她兜售門票，一張不到4000元的門票，雙方以1萬元成交，約在演唱會開演前，在台北捷運站交易。

呂女把1萬元現金交給陳女，陳女佯稱要去取票，卻是一去不復返，呂女苦等到翌日凌晨，氣得半死返回台中市，不料，元旦卻接到陳女電話，陳女指母親身體不適，想向呂女借6萬元，讓陳女可以盡孝道帶母親就醫，呂女將計就計，約在台中市進化北與學士路口見面報警逮人。

警方調查，陳女利用五月天的高人氣，趁演唱會門票很難買到的機會，自稱是五月天公司員工，有辦法拿到門票，再以「挖東牆補西牆」手法，先向有票的歌迷買票，拿到票卻用各種說詞，謊稱無法立即給錢，等未來有錢再給，再把門票「一票多賣」轉售數人，從中獲得暴利，依詐欺罪嫌法辦。

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