香港人士來台遭滋擾案 警方已查獲13人

香港人士來台遭滋擾，警方公布逮捕蒐證畫面。（記者黃敦硯翻攝）

2017-01-10 16:31

〔記者黃敦硯／台北報導〕有關香港社運人士黃之鋒等人來台參與座談卻遭滋擾一事，警方目前已查獲13人，並移送、裁罰，警方仍持續根據蒐證情形，清查其他涉案人士身分。

警方表示，香港議員羅冠聰等人於7日抵台，行經機場入境大廳時遭數名不明男子上前意圖衝撞、毆打一事，航空警察局檢視蒐證情形，發現有6名違法分子，均已知身分，其中張姓男子等3人已到案，並依妨害公務罪移送桃園地檢署偵辦，另3人將通知到案。

另外，7日下午1時25分，愛國同心會、統促黨動員至座談會活動現場抗議，溫姓與楊姓2名成員教唆煽惑群眾、推擠衝撞警方，中山警分局今天通知依妨害公務罪偵辦。

而8日上午愛國同心會約20人，駕車至座談會活動現場呼喊口號，經中山分局5次舉牌警告、命令解散、制止，但群眾仍不願離去，警方今天通知咆哮「警察奴才」的蕭某，依妨害公務罪偵辦，另現場周姓等3人將依社會秩序維護法裁罰。

同時，香港議員羅冠聰一行4人，於8日下午至立法委員林昶佐服務處座談，搭車離開之際，突遭3名少年扔擲雞蛋，中正二分局警員將3名少年帶返偵詢，並依違反少年事件處理法及社會秩序維護法等相關法令移送台北地院，另駕車接應少年的成年人士也已通知到案，將以社會秩序維護法移送裁處。