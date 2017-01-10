討債押錯人 還把欠債的友人車砸爛
2017-01-10 19:13
［記者陳恩惠／台北報導］北市高姓男子與綽號「阿杜」男子有糾紛，高某不甘劉避不見面，昨天凌晨糾眾尋「阿杜」要債未果，誤認路過的陳姓男子是「阿杜」同夥押走，拳打腳踢後發現弄錯，將陳男丟包；大同警方據報，在萬華區河邊公園找到涉案的葉、羅姓男子，警方懷疑高某等人除了索討購毒的4500元，昨天凌晨也涉嫌將「阿杜」張姓友人的賓士車砸個稀巴爛，另案調查中。
台北市警方表示，110勤務中心昨天凌晨1時10分據報，位於北市大龍街85巷9號前，有多部汽、機車羣聚，包圍路旁停放的一部黑色賓士車，隨即有多名年輕男子分持棍棒，將賓士車4個車窗及前、後檔風玻璃全砸個精光，賓士車的張姓駕駛，為了逃脫，一度倒車企圖衝撞，阻路的2部轎車。
張姓男子報案表示，昨天凌晨他到北市大同區大龍街一帶找朋友「阿杜」，正欲停車時，突然遭多部汽、機車團團圍住，對方多名年輕男子分持棍棒下車，二話不說就朝他的汽車猛砸，包刮前、後擋風玻璃及4個車窗全遭砸毀，他嚇得駕車企圖衝出包圍，對方見砸車成功隨即離開，所幸他未遭毆傷也未遭玻璃砸傷；警方懷疑高某等人所為，但高等人否認。
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