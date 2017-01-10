警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員

2017-01-10 17:26

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對香港社運人士與議員日前獲邀來台參加座談，卻從機場起一路遭到刻意滋擾、推擠，警政署副署長周文科今天表示，特定陳抗團體中的黑道、幫派分子，若假藉各種名義，以暴力滋事手段介入合法集會、遊行或座談會，警政署將要求刑事局與各縣市警局立即檢肅、取締其不法行為。

周文科並強調，由於故宮、台北101大樓、西門町等觀光景點，是特定陳抗團體經常出入的地點，警政署已要求相關轄區警察局要加強維安勤務部署，確保遊客安全與社會秩序。