| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員

2017-01-10  17:26

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對香港社運人士與議員日前獲邀來台參加座談，卻從機場起一路遭到刻意滋擾、推擠，警政署副署長周文科今天表示，特定陳抗團體中的黑道、幫派分子，若假藉各種名義，以暴力滋事手段介入合法集會、遊行或座談會，警政署將要求刑事局與各縣市警局立即檢肅、取締其不法行為。

周文科並強調，由於故宮、台北101大樓、西門町等觀光景點，是特定陳抗團體經常出入的地點，警政署已要求相關轄區警察局要加強維安勤務部署，確保遊客安全與社會秩序。

廣告
  • 警政署副署長周文科（右３）表示，將檢肅取締特定陳抗團體黑幫成員的不法行為。（記者黃敦硯攝）

    警政署副署長周文科（右３）表示，將檢肅取締特定陳抗團體黑幫成員的不法行為。（記者黃敦硯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 檢肅 警政署 陳抗團體 黑幫
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：警政署將檢肅取締特定陳抗團體的黑幫成員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.