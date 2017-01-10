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葡萄王案外案 檢追查購地有無仲介費詐領弊端

2017-01-10  15:52

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦葡萄王改標案，追查發現，葡萄王子公司葡眾公司曾以32億元，向太子建設購買內湖潭美段1棟12樓的辦公大樓，作為營運總部，葡眾買地時曾支付上千萬元佣金給第三方仲介人，檢調為清查這筆仲介費是否有詐領弊端，今搜索葡眾公司等5處，並約談葡眾總經理曾美菁、太子建設主管共5人到案。

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  • 北檢偵辦葡萄王改標案，追查發現，葡萄王子公司葡眾公司曾以32億元，向太子建設購買內湖潭美段1棟12樓的辦公大樓，葡眾買地時曾支付上千萬元佣金給第三方仲介人，檢調為清查這筆仲介費是否有詐領弊端，今搜索葡眾公司等5處，並約談葡眾總經理曾美菁、太子建設主管共5人到案。（資料照，記者張嘉明攝）

    北檢偵辦葡萄王改標案，追查發現，葡萄王子公司葡眾公司曾以32億元，向太子建設購買內湖潭美段1棟12樓的辦公大樓，葡眾買地時曾支付上千萬元佣金給第三方仲介人，檢調為清查這筆仲介費是否有詐領弊端，今搜索葡眾公司等5處，並約談葡眾總經理曾美菁、太子建設主管共5人到案。（資料照，記者張嘉明攝）

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