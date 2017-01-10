| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

法官引述《紅樓夢》 駡人「死出去」無罪

2017-01-10  16:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市一對同住在一起的婆媳，發生婆媳大戰，婆婆飽受媳婦欺凌！大兒子和其妻李婦前來關心，雙方發生口角，李婦痛罵田姓弟媳「不孝子孫」、「妳是乞丐命」，婆婆加入戰局，飆罵田婦「妳這可惡的查某…給我死出去」，小媳婦嚥不下這口氣，依妨害名譽罪對婆婆及李婦提告，彰化地院法官陳義忠審理後，今判決2人無罪。

法官認為「乞丐命」是命理的推敲，沒有眨損人格之意，至於婆婆說「死出去」就是國語的「滾出去」，他還引用古典小說紅樓夢，證明兩者同意，沒有眨損人的意思，因此判2人無罪。

該家庭婆媳之爭已久，70歲的婆婆跟小兒子和媳婦住在一起，大兒子有一天回去看媽媽，媽媽向他哭訴，自己經常受小媳婦欺負，連煮個早餐都被嫌吵，還把她最喜歡的「電視機」弄壞，「如果有一天我被送去精神病院，你們一定要來救我」，大兒子回家向太太提及此事，太太怒火中燒，與先生一起到婆婆住處「問個明白」，雙方從屋內吵到屋外。

李婦痛罵「妳這個不孝子孫，怎麼還住在這裡？…我有幫妳算過命，妳是乞丐命」田婦一時不知如應回應，平時受盡委屈的婆婆見機不可失，馬上加入戰局，大罵田婦「可惡的查某，你給我死出去！」結果婆婆和李婦同時挨告。

法官對於「乞丐命」的解釋，跟「皇帝命」一樣，是形容人的兩種極端命格，但並非指對方一定是皇帝，或一定是乞丐，所謂「乞丐命，皇帝嘴」就是沒有社會地位，卻想吃皇帝吃的東西，又有「好額人，乞丐命」，意為有錢人卻捨不得吃穿。被告既有替被告算命，而命理運盤並非顛撲不破之理，所以「乞丐命」並未眨損原告在社會的人格及評價。

至於婆婆的「妳給我死出去！」，意同「妳給我滾出去」，是人在盛怒下對某人下逐客令，而國語的「滾」就是斥喝一個人離開，「紅樓夢」第88回「賈珍…因而對鮑二說道『快滾罷』」。

至於「不孝子孫」，法院傳喚多名該家族的成員作證，大家幾乎都口徑一致，指田婦對婆婆不孝，但田婦否認自己不孝，法官問她「既然妳沒有不孝，你願意原諒婆婆和嫂嫂嗎？」田婦回答：「除非賠我30萬，我就撤告」，婆婆當庭說「我甘願去關」。

法官說，此事件因田婦而起，也是田婦將家務事帶到街頭，人人都有評價的自由，被告對田婦不喜歡，而有負面評價，口出「不孝子孫」不具公然侮辱的違法性。

廣告
  • 法官引用紅樓夢解釋「滾出去」，並無眨損人之意。（記者顏宏駿翻攝）

    法官引用紅樓夢解釋「滾出去」，並無眨損人之意。（記者顏宏駿翻攝）

  • 法官引用紅樓夢解釋「滾出去」，並無眨損人之意。（記者顏宏駿翻攝）

    法官引用紅樓夢解釋「滾出去」，並無眨損人之意。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害名譽 婆媳問題 罵人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：法官引述《紅樓夢》 駡人「死出去」無罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.