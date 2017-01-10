法官引述《紅樓夢》 駡人「死出去」無罪
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市一對同住在一起的婆媳，發生婆媳大戰，婆婆飽受媳婦欺凌！大兒子和其妻李婦前來關心，雙方發生口角，李婦痛罵田姓弟媳「不孝子孫」、「妳是乞丐命」，婆婆加入戰局，飆罵田婦「妳這可惡的查某…給我死出去」，小媳婦嚥不下這口氣，依妨害名譽罪對婆婆及李婦提告，彰化地院法官陳義忠審理後，今判決2人無罪。
法官認為「乞丐命」是命理的推敲，沒有眨損人格之意，至於婆婆說「死出去」就是國語的「滾出去」，他還引用古典小說紅樓夢，證明兩者同意，沒有眨損人的意思，因此判2人無罪。
該家庭婆媳之爭已久，70歲的婆婆跟小兒子和媳婦住在一起，大兒子有一天回去看媽媽，媽媽向他哭訴，自己經常受小媳婦欺負，連煮個早餐都被嫌吵，還把她最喜歡的「電視機」弄壞，「如果有一天我被送去精神病院，你們一定要來救我」，大兒子回家向太太提及此事，太太怒火中燒，與先生一起到婆婆住處「問個明白」，雙方從屋內吵到屋外。
李婦痛罵「妳這個不孝子孫，怎麼還住在這裡？…我有幫妳算過命，妳是乞丐命」田婦一時不知如應回應，平時受盡委屈的婆婆見機不可失，馬上加入戰局，大罵田婦「可惡的查某，你給我死出去！」結果婆婆和李婦同時挨告。
法官對於「乞丐命」的解釋，跟「皇帝命」一樣，是形容人的兩種極端命格，但並非指對方一定是皇帝，或一定是乞丐，所謂「乞丐命，皇帝嘴」就是沒有社會地位，卻想吃皇帝吃的東西，又有「好額人，乞丐命」，意為有錢人卻捨不得吃穿。被告既有替被告算命，而命理運盤並非顛撲不破之理，所以「乞丐命」並未眨損原告在社會的人格及評價。
至於婆婆的「妳給我死出去！」，意同「妳給我滾出去」，是人在盛怒下對某人下逐客令，而國語的「滾」就是斥喝一個人離開，「紅樓夢」第88回「賈珍…因而對鮑二說道『快滾罷』」。
至於「不孝子孫」，法院傳喚多名該家族的成員作證，大家幾乎都口徑一致，指田婦對婆婆不孝，但田婦否認自己不孝，法官問她「既然妳沒有不孝，你願意原諒婆婆和嫂嫂嗎？」田婦回答：「除非賠我30萬，我就撤告」，婆婆當庭說「我甘願去關」。
法官說，此事件因田婦而起，也是田婦將家務事帶到街頭，人人都有評價的自由，被告對田婦不喜歡，而有負面評價，口出「不孝子孫」不具公然侮辱的違法性。
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標題：法官引述《紅樓夢》 駡人「死出去」無罪
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