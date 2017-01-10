赴北檢出庭 韓國瑜︰期待公平審訊

台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，今天下午再約談上次未到的總經理韓國瑜，韓受訪表示：「期待有公平的審訊，謝謝大家！」（記者羅沛德攝）

2017-01-10 15:32

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，另接獲檢舉，指台北農產運銷公司只要逢年過節，就會以高價向董事採購水果禮盒，來送給員工和公關餽贈之用，為釐清其中是否涉及不法，上週五發動搜索、約談行動，檢方訊後依涉犯背信罪，諭令北農常務董事陳益宗10萬元交保；今天下午再約談上次未到的總經理韓國瑜，韓受訪表示：「期待有公平的審訊，謝謝大家！」

韓國瑜表示，他有聽說過水果採購一事，將會有很清楚的說明，他任職4年半以來不管賣什麼，他的一貫原則就是請依照採購程序，至於偵查內容檢察官有交代過，就不再講，期待有公平的審訊；韓國瑜語畢隨即上樓開庭，現正應訊中。

本月6日，北檢指揮調查局、刑事局搜索北農及韓國瑜辦公室等12處，並約談9人到案，其中陳益宗與北農採購科長林根本，以及另名將水果賣給北農的陳姓董事為被告，其餘6人為證人，檢方訊後諭令陳益宗10萬元交保，林根本限制住居後請回，另7人獲請回。