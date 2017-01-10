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海鷗車沒關車門…沿路扯下50公尺電線

2017-01-10  15:34

〔即時新聞／綜合報導〕彰化田中在今日發生一起行車意外，一輛海鷗車在卸貨完後沒有將車門關上，就這樣把整排電線都扯了下來，使得周邊居民用電受到影響。

根據《TVBS》報導，俗稱海鷗車的貨櫃車，車門能從側邊向上開啟，但疑似是司機卸貨後忘記將車門關上，沿路扯下上方電線，甚至連電線桿都被扯歪，距離約有50公尺，受影響的戶數與善後時間有待工務單位評估。

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  • 俗稱海鷗車的運貨卡車。（圖片擷取自網路）

    俗稱海鷗車的運貨卡車。（圖片擷取自網路）

  • 司機未將車門關上，整排電線遭扯斷。（圖片擷取自「TVBS」）

    司機未將車門關上，整排電線遭扯斷。（圖片擷取自「TVBS」）

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相關關鍵字： 彰化 意外 海鷗車 貨車 電線
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