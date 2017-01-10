追求者為愛開槍 酒店小姐：嚇死寶寶了

警方在張男住處搜出3把改造手槍。（記者王捷攝）

2017-01-10 15:50

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區8日發生一件槍擊案，黃姓酒店小姐與黃姓男友在路邊吵架，張姓追求者得知後，掏槍載著友人拿西瓜刀騎車趕往，並對空鳴槍為愛人黃女出氣，不過黃男當時以為是放炮聲。警方獲報後今日上午前往張男據點逮人，起初警方懷疑黃女可能教唆追求者開槍，但黃女到案後供稱，她對開槍全不知情，她聽到張男開槍時直呼：「嚇死寶寶了！」

20多歲的黃女在酒店與張男相識，張男去年曾經犯下槍奪與殺人未遂尚未定讞，想在入監前找一個依靠，因此對黃女展開追求，不過黃女自稱雖然與黃姓男友常常吵架，但與黃男還在交往中，拒絕張男追求。

張男曾勸黃女盡快離開黃男，未來一定會好好疼她，黃男得知張男這號人物，相當氣憤，不僅常在臉書上指名道姓對張嗆聲，還以此找黃女吵架，黃女賭氣乾脆把黃男臉書封鎖，並拒絕與黃男見面。

8日上午11時許，黃男得知黃女定時都會到中西區某間眼鏡行買隱形眼鏡，因此在該處堵黃女，兩人相見後大吵一下，張男當時正巧打電話給黃女，他得知黃女被男友堵到，夥同周姓友人拿開山刀，自己帶了改造手槍趕往現場。

黃男遠遠見張男與周男，立即躲進車內逃跑，張男趕緊掏手槍對空鳴槍示威，讓一旁的黃女嚇一跳。警方獲報後，起初以為是黃女教唆張男開槍，但黃女與張男落網後，黃女供稱，她對開槍完全不知情，還嚇了一跳，並在警方面前裝可愛說「嚇死寶寶了」。

今日警方到張男在永康、安南區住所搜所，起出3把改造手槍，並逮捕涉案人等，將深入調查槍枝來源。