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陪同談判竟持槍恐嚇 公親變事主

2017-01-10  15:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對年約20歲的情侶，於去年12月中旬向35歲陳姓男子及陳男友人，借款4萬元，並約定今年1月7日還款；結果，雙方利息談不攏，陪同前往的情侶友人35歲徐姓男子看不過去，竟掏槍恐嚇對方，陳男等人報警，警方循線將徐男拘提到案，起出作案用鎮暴空氣槍1把及氣體鋼瓶、鋼珠彈丸等，訊後依強制、妨害自由、恐嚇等罪嫌送辦。

徐姓男子於警詢時供稱，他深知友人無力償還，還先幫忙代墊，不料對方於談判時，還要求高額利息，「吃人夠夠」，他看不過去，才會持槍恐嚇。

對於徐男重情重義，警方也相當感佩，但徐男持槍恐嚇的行徑，則相當不可取，如今公親變事主，反惹得刑責上身。

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  • 徐男（左）把陳男（右）壓在車旁，並掏出手槍恐嚇。（記者彭健禮翻攝）

    徐男（左）把陳男（右）壓在車旁，並掏出手槍恐嚇。（記者彭健禮翻攝）

  • 警方起出作案用鎮暴空氣槍1把及氣體鋼瓶、鋼珠彈丸等。（記者彭健禮翻攝）

    警方起出作案用鎮暴空氣槍1把及氣體鋼瓶、鋼珠彈丸等。（記者彭健禮翻攝）

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