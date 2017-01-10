用玩具鈔買禮券被識破 男子竟行搶

林嫌以粗糙玩具鈔騙禮券。（記者洪臣宏翻攝）

2017-01-10 15:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕29歲林男拿玩具鈔向丁姓婦人購買禮券，粗糙假鈔被丁婦識破，林男竟搶奪被害人禮券逃逸，丁婦一路追趕引來見義勇為民眾協助，合力將體力不支而腿軟林嫌逮捕。

從事木工業的林嫌（毒品前科）在網路上佯裝向40歲丁婦購買家樂福禮券，9日夜間7時約在左營區華夏、南屏路口超商前面交，林將30張面額1000元玩具鈔裝在紅包袋內，企圖魚目混珠。

玩具鈔品質太粗糙，丁婦清點時一眼識破，沒想到林嫌見事跡敗露，動手行搶丁婦禮券後拔腿逃逸，丁婦不甘損失追趕，一路高喊：「搶劫！」，一名路人見狀加入追捕。

沒想到看似年輕力壯的林嫌，逃到南屏路219巷時體力不支，居然踉蹌倒地，被趕上的民眾壓制。

林男應訊時表示，因缺錢花用才會想出這個方法犯案，得手後準備將禮券變賣換現金，他辯稱是要詐騙被害人，被識破才臨時起義由騙變搶。林男直呼倒楣，稱自己第一次犯案就吃鱉。警方訊後依搶奪罪嫌將他送辦。