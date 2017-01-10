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北檢偵辦「菜蟲案」 今約談北農總經理韓國瑜

台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，今天下午再約談總經理韓國瑜。（記者羅沛德攝）

2017-01-10  15:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，另接獲檢舉，指台北農產運銷公司只要逢年過節，就會以高價向董事採購水果禮盒，來送給員工和公關餽贈之用，為釐清其中是否涉及不法，上週五發動搜索、約談行動，檢方訊後依涉犯背信罪，諭令北農常務董事陳益宗10萬元交保；今天下午再約談上次未到的總經理韓國瑜。

據悉，韓國瑜上週五之所以未到庭，是因人在南部與農民座談，他接受媒體採訪時表示，他不了解北檢約談誰、帶走哪些證物，仍一頭霧水，在不了解狀況下，不敢評論任何事情，但這2個半月以來，他及北農都是誠實面對任何事情，相當坦蕩，因此要求所有員工面對檢調時，只有「誠實」兩字。

本月6日，北檢指揮調查局、刑事局搜索北農及韓國瑜辦公室等12處，並約談9人到案，其中陳益宗與北農採購科長林根本，以及另名將水果賣給北農的陳姓董事為被告，其餘6人為證人，檢方訊後諭令陳益宗10萬元交保，林根本限制住居後請回，另7人獲請回。

上週五晚間8時許，陳益宗交保後步出北檢，面對記者詢問，他說自己並非「菜蟲」，這是誤會，他只是替農民們賣，他因不懂法律，沒有做好利益迴避，才發生此事。

去年颱風接連肆虐全台，但風災遠離後蔬果價格仍居高不下，為查緝是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤貨、哄抬物價，行政院長林全要求相關單位嚴查，北檢也於去年10月21日指派「打擊民生犯罪」2名主任檢察官許祥珍、周慶華率同多名檢察事務官，偕同行政院官員前往濱江果菜市場了解，並分案展開調查。

北檢偵辦期間，民進黨立委段宜康曾於臉書多次發文，指控北農總經理韓國瑜在接任後，只要逢年過節，就向從事水果買賣的董事採購水果禮盒，來送給員工和公關饋贈之用，痛批北農是最大「菜蟲」。

段宜康表示，去年中秋節時，北農又向多名業者董事買了大批文旦送禮，其中一位董事還以花蓮柚子冒充麻豆文旦賣給北農，且一箱成本僅400元，北農卻以1200元高價買了1000箱；此外，前年北農也以每箱950元，向同一位董事買了1000箱，但因品相太差，北農不敢拿來送禮，公司高層叫員工重新包裝後辦理進貨，再以每箱380元低調拍賣脫手，造成北農損失至少上百萬元。

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標題：北檢偵辦「菜蟲案」 今約談北農總經理韓國瑜


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