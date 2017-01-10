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連匯12次被詐370萬 5人詐團以置產為餌行騙

彰化警方今天將詐騙集團主嫌陳清江（中）等5嫌移送法辦。（記者湯世名攝）

2017-01-10  15:01

〔記者湯世名／彰化報導〕去年出獄的2男重操舊業合組詐騙集團，以投資土地、資金周轉名義亂槍打鳥向不特定民眾詐騙，還穿戴假名表取信被害人，其中1名民眾還連續匯款12次，共被詐370萬元，最後才知買到「海市蜃樓」，彰化警方據報追查，今天循線將陳嫌等5人查獲到案，擴大偵辦中。

警方調查，67歲陳清江4年多前曾因涉及詐騙案，判刑後入獄服刑，因此結識因涉及搶奪案入獄服刑的52歲獄友張文旗，2人成為莫逆之交，去年8月兩人先後出獄，竟再度組成詐騙集團，還另外找來3名同夥，在彰化、南投、嘉義等地以投資土地、資金周轉等名義，以亂槍打鳥方式向不特定民眾騙取現金。

去年11月其中1名被害人有意購買土地投資，該集團便以假照片、假資料取信被害人，還穿西裝、戴金戒指、勞力士手錶裝闊，果真讓被害人上當，連續以5筆假的土地資訊讓對方接連匯出12筆資金共370萬元到人頭帳戶內，再由該集團車手提領一空，被害人發覺受騙，立即向警方報案。

彰化警分局偵查隊經過蒐證，今天持拘票及搜索票分別前往彰化、南投等地搜索，將主嫌陳清江等5名詐騙集團成員查獲到案，並查扣金戒指、勞力士手錶等證物，警方並發現勞力士手錶疑似假貨，已進一步鑑定。

偵查隊副隊長蕭登元指出，該集團幹部、車手都是年紀50歲以上，被害人至少有2人，警方訊後除將5嫌依詐欺罪嫌移送法辦，並擴大偵辦。

詐騙集團車手提領贓款畫面。（記者湯世名翻攝）

詐騙集團成員以穿戴假名錶來取信被害人。（記者湯世名攝）

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