無打鬥痕跡 男子墜8樓慘死商場

2017-01-10 14:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕今上午8時許，新北市中和區50歲吳姓男子被發現陳屍在南山威力廣場，頭骨碎裂、全身多處骨折、明顯死亡。警方調閱監視器發現，吳某獨自1人坐電梯到8樓，研判吳某是從8樓墜下，但未發現遺書。警方說，初步看來現場沒有打鬥痕跡，暫時排除他殺可能。

警方表示，循線聯絡到吳男的胞姊、胞妹，2人一見吳男屍首立即淚崩，她們向警方說，吳男雖不常與家人聯繫，但與家人感情仍不錯，獨居在板橋，近日沒有聽聞他有什麼挫折，對此，警方將持續追查。