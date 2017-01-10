不爽被超車 8惡煞攔車追殺砍到見骨

2017-01-10 14:40

〔記者洪臣宏、方志賢／高雄報導〕黃姓男子今天凌晨2時搭載3名友人吃完消夜返家，行經林園區工業二路疑因超車糾紛，遭2車飛車攔截，被害人運氣不佳車子故障，8名男子下車後持西瓜刀、鐵棍砍殺，3人受傷，其中林男被砍到見骨，現場血跡斑斑。

33歲黃姓駕駛向警方表示，他和31歲林姓、王姓及30歲李姓友人共乘車輛前往屏東東港吃消夜，凌晨2時從雙園大橋下橋後，往北行經工業二路往大寮方向行駛，準備沿途送友人回家。

他說，途中超過前方2部黑色車輛，未料對方開始追逐，為避免不測加速逃逸，行經工業二路250巷口車輛湊巧故障，他立即開車門狂奔逃命。不過車上3名友人就沒那麼幸運，被8名惡煞持西瓜刀、鐵棍砍殺，還砸毀車輛，行凶男子見被害人掛彩才收手，揚長離去。

3名傷者被消防人員送到小港醫院救治，院方表示，中林姓病患多處撕裂傷深可見骨留院治療，另王姓及李姓病患多處挫傷，經治療後出院。

警方調閱監視器，發現雙方以時速破百疾速追逐，將釐清行凶男子身分傳喚到案。