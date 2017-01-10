籲馬英九認罪保尊嚴 柯建銘：不要再狡辯

立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，今天再度開庭審理，稍早柯建銘步入北院時，受訪痛批馬「違法亂憲」，並強調本案將是司法改革最具指標性的案子。（記者羅沛德攝）

2017-01-10 14:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，今天再度開庭審理，稍早柯建銘步入北院時，受訪痛批馬「違法亂憲」，並強調本案將是司法改革最具指標性的案子，「要捍衛憲政體制，終結特務治國！」

柯建銘指出，從102年10月開始提告，3年多後終於走到了審判庭，本案最大的意義，第一個就在於捍衛憲政體制、終結特務治國；馬英九違法亂憲，和黃世銘監聽國會，是任何民主國家所不容，本案是司法改革最具指標性的案子，既然黃世銘有罪、馬英九也罪行難逃。

柯並質疑，馬把罪行推給隨行秘書，正如同韓國有「閨密門」，現在台灣也看到「秘書門」，他呼籲馬前總統「不要再狡辯」，替自己留下最後尊嚴，否則不只刑責難逃，還會接受歷史的鞭屍。

柯建銘受訪後不久，馬英九也在維安人員護送下步入北院，平常慣走樓梯的他，今天因腿部不適而改搭電梯上樓開庭，並未駐足受訪。