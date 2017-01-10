婦人偷抱小孩？ 還是烏龍一場？

2017-01-10 13:51

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港鎮日前傳出一名幼童險遭婦人抱走，近來家長人心惶惶，北港警分局今天出面澄清該名婦人確曾抱起這名幼童，但隨即放下，家長事後也認為婦人舉止不像想抱走幼童，警方正釐清她的動機。

北港鎮楊姓婦人去年12月6日在網路貼文，指當天中午一名婦人騎單車行經自家經營的便當店，竟折返抱起在門口的女兒再放下，她擔心孩子被抱走大吃一驚，也提醒大家注意，網路同時貼上一段當天影像，地方連日來議論紛紛，警方也高度關注。

北港警分局今對外說明，婦人貼文當天，員警已前往了解，研判當時便當店門口還有客人，婦人騎單車想擄走幼童立即遭阻止，就算真的想擄童，抱起幼童應是馬上離開，而不是將幼童放下，楊姓婦人事後也覺得擄童可能性不高，自行將網路文章撤下。