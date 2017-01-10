| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬英九再赴北院開庭 近200警力嚴陣以待 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

婦人偷抱小孩？ 還是烏龍一場？

2017-01-10  13:51

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港鎮日前傳出一名幼童險遭婦人抱走，近來家長人心惶惶，北港警分局今天出面澄清該名婦人確曾抱起這名幼童，但隨即放下，家長事後也認為婦人舉止不像想抱走幼童，警方正釐清她的動機。

北港鎮楊姓婦人去年12月6日在網路貼文，指當天中午一名婦人騎單車行經自家經營的便當店，竟折返抱起在門口的女兒再放下，她擔心孩子被抱走大吃一驚，也提醒大家注意，網路同時貼上一段當天影像，地方連日來議論紛紛，警方也高度關注。

北港警分局今對外說明，婦人貼文當天，員警已前往了解，研判當時便當店門口還有客人，婦人騎單車想擄走幼童立即遭阻止，就算真的想擄童，抱起幼童應是馬上離開，而不是將幼童放下，楊姓婦人事後也覺得擄童可能性不高，自行將網路文章撤下。

廣告
  • 北港一家便當店門口日前發生一名陌生婦人抱起幼童，引發地方議論紛紛。（記者陳燦坤攝）

    北港一家便當店門口日前發生一名陌生婦人抱起幼童，引發地方議論紛紛。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷抱 偷抱小孩 烏龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：婦人偷抱小孩？ 還是烏龍一場？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.