休假登山不忘救人 熱血消防員令人稱讚

嘉義縣消防局竹崎分隊隊員蔡宗樺，休假登山遇傷患，二話不說立刻伸出援手。（記者曾迺強翻攝）

2017-01-10 13:44

〔記者曾迺強／竹崎報導〕休假不忘救人本份。嘉義縣消防局竹崎分隊隊員蔡宗樺，今天休假到竹崎鄉獨立山登山時，在大巃頂步道遇到女性登山客因踩空踏階，造成右腳腳踝開放性骨折，他二話不說立刻伸出援手，熱血善行令人稱讚。

44歲蔡宗樺警專10期畢業，現為縣消救助教官之一，他今天在大巃頂步道見晏姓女登山客（50歲）受傷，立刻撥打119，同時把傷患揹至奉天岩廣場，等待救護車到達後協助給予包紮固定，交由縣消梅山分隊救護車送往嘉義市陽明醫院治療。

蔡宗樺說，晏姓女登山客自己是獨自一人上山，看到傷患當下沒有遲疑，立即詢問傷勢並把她揹負至腳程約20分鐘的奉天岩廣場待援，由於當下沒有緊急包紮用品，只能先讓傷患坐著，使她放輕鬆；蔡表示，救人是消防人員的本份，「遇到就是我們的事。」