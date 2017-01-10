「狗趴式」鑽早餐店行竊 賊留下指紋遭逮

2017-01-10 13:52

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區1間早餐店，去年10月遭小偷闖入，不但在店內翻箱倒櫃，還將收銀台現金盒整個搬走，造成店家損失3000多元。警方事後調閱監視器發現小偷從半開的鐵捲門中以「狗趴式」鑽入店內，還在點餐螢幕上採得除店員外另一人指紋，經追查發現是剛出獄的40歲楊姓男子所有，上月15日到案說明後依竊盜罪函送法辦。

早餐店陳姓老闆向警方表示，當天凌晨5點多準備前往開店，發現店內玻璃門沒關直覺不妙，走進果然發現櫃檯桌面凌亂、點餐螢幕傾倒，現金盒還被整個搬走。但警方到場採證時在點餐螢幕上採得數枚清晰指紋，詢問老闆得知平時點餐螢幕僅有店員使用，排除店員依指紋找上楊男。

楊男到案後向警方表示，去年10月由於剛出獄找不到工作，曾犯下兩起竊案，其中一次還當場被警方查獲，另一次則記不得行竊地點，經警方出示監視器畫面他百口莫辯，訊後依竊盜罪函送法辦。