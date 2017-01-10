柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中

2017-01-10 13:53

〔記者張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密案，台北地院今日下午開庭將傳喚黃世銘、時任馬隨行秘書林有振作證；柯建銘自訴案經過3年多的法律攻防，現已限縮於2部分，一是9月1日馬教唆黃洩密，二是9月11日馬在國民黨中央考紀會開會前發表演說，涉誹謗柯建銘案，另有2部分則在台北地檢署偵辦中。

柯建銘此件自訴案，現已限縮於2大塊，即9月1日凌晨，馬教唆黃世銘當日中午再次進官邸向他報告案情，涉教唆洩密並違反通訊保障監察法、個人資料保護法；9月11日，馬在中央考紀會開會前，透過電視直播發表演說，向考紀委員喊話「鍘王」，點名指責柯建銘關說，柯指控馬涉加重誹謗。

至於8月31日晚間黃向馬第一次報告案情後，馬召來時行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強討論，涉嫌洩密，北院日前認為柯先前已向北檢按鈴提告，北檢也已分案偵查，屬重複案件，因此駁回柯針對此部分的追加起訴；案由北檢偵辦中。

而9月4日馬英九致電指示黃世銘向江宜樺報告，使原本不想向江報告的黃，於5日向江報告，柯建銘針對此事，向北檢按鈴控告馬涉嫌教唆洩密，北檢去年將此案移送北院，請求併入柯自訴案，但北院認為不在自訴範圍內，併案於法不合，退回北檢偵辦。