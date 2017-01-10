假交流真賭博 麻將協會聚賭稱切磋

警方過往曾破獲不少假交流真聚賭的麻將協會。示意圖與本文無關。（資料照）

2017-01-10 13:39

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲鄭姓男子在台北市漢口街經營「台灣麻將休閒協會」，表面上假藉舉辦「麻將競技活動」，實際上卻是在經營麻將賭場，以合法身分「假交流、真賭博」。

警方獲報追查，今天凌晨前往查緝，當場逮到鄭男與他的陳姓、劉姓員工與24名賭客，查扣賭資4萬3百元、抽頭金五萬4千多元、記帳單、監視器等證物。

警方說，鄭嫌為躲避查緝，賭客進賭場都以點數卡代替現金的方式進行賭博，一點即等同一元。賭客以1底5百元、每1台1百點的方式聚賭，每局還需繳交抽頭金2百點給鄭嫌。警方最後將鄭等27人依賭博罪嫌送辦。