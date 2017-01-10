躲在百貨賣場一整夜 女笨賊反被甕中抓鱉

2017-01-10 13:57

〔記者黃建華／高雄報導〕35歲的黎姓女子見鼓山區一家百貨賣場商品琳瑯滿目，竟異想天開趁百貨賣場打烊前躲進賣場一夜，行竊搜刮太陽眼鏡、飾品等大批商品，沒想到，天亮來不及跑，反形同甕中抓鱉，被開門營業賣場人員人贓俱獲；高雄地檢署今將他依竊盜罪起訴。

檢方起訴指出，35歲的黎姓女子見鼓山區一家百貨賣場商品琳瑯滿目，基於竊盜犯意，去年8月7日晚間，躲進百貨賣場內，待店內打烊無人看管時，再大肆搜刮行竊賣場內飾品、粉底刷、太陽眼鏡、白蘭氏養篸飲等價值新台幣4千多元商品，裝在袋子內準備等天亮店門一開，混在其他客人中離去。

不料，翌日上午7點多，張姓店員開門上班營業，就赫見黎女在店內，並持有一袋店內商品，立刻報警逮人。