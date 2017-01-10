疑病痛纏身 老婦陽台上吊亡

2017-01-10 13:08

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區中州路巷內，稍早傳出民眾上吊身亡，一名年約70歲的老婦人疑因病痛纏身，在住處陽台以繩索上吊自殺，近中午12點時被人發現急忙報案，無奈警、消獲報趕抵時老婦已氣絕多時，目前正交鑑識人員採證中。

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